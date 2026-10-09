Live Allegri presenta la sfida al Frosinone: dalle 14 su Tuttonapoli

Verso Napoli-Frosinone: la conferenza stampa di Massimiliano Allegri

Finalmente si torna in campo. Il Napoli ospita il Frosinone e quest'oggi alla vigilia Massimiliano Allegri si presenterà alle ore 14 nella sala conferenze di Castel Volturno per presentare la sfida contro la squadra di Alvini. Il tecnico azzurro sarà chiamato a fare il punto sulle condizioni della squadra e probabilmente anche sulle scelte di formazione. Appuntamento dunque alle 14 con la conferenza stampa di Max Allegri. Come sempre, potrete leggere tutto in tempo reale su Tuttonapoli.net e commentare le dichiarazioni con noi su Radio Tutto Napoli.