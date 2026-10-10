Allegri a Sky: "Ruolo De Bruyne? Lì può fare bene, riposa Gilmour. Su McTominay..."

Max Allegri spiega le scelte contro il Frosinone: riposo per Gilmour, De Bruyne arretrato e richiesta di maggiore cattiveria al Napoli.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Frosinone al Maradona con qualche scelta dettata anche dalla gestione delle energie. Il tecnico azzurro Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match, ha spiegato le decisioni di formazione e ha chiesto alla squadra maggiore cattiveria nelle due fasi.

La formazione?

"Mc Tominay non è ancora al top e Anguissa è fuori, ho preferito dare un po' di riposo a Gilmour. De Bruyne in quella posizione può fare molto bene. Sappiamo delle difficoltà della partita, il Frosinone gioca molto diretto e ha entusiasmo. Le partite vanno vinte sul campo".

Sensazioni?

"Inizia un periodo di 9 partite, abbiamo lasciato per demeriti dei punti e potevamo fare meglio. Se hai la cattiveria giusta con e senza palla riesci a segnare di più e a subire meno".