Ryanair prende ancora in giro il Napoli: il nuovo sfottò social coinvolge anche la Juventus

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Oggi alle 11:30 Dai social di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Ryanair torna a ironizzare sui risultati del Napoli e coinvolge anche la Juventus: il nuovo messaggio social della compagnia aerea diventa uno sfottò.