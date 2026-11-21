Ryanair prende ancora in giro il Napoli: il nuovo sfottò social coinvolge anche la Juventus
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Ryanair torna a ironizzare sui risultati del Napoli e coinvolge anche la Juventus: il nuovo messaggio social della compagnia aerea diventa uno sfottò.
La crisi di risultati del Napoli diventa nuovamente motivo di ironia sui social. A poche ore dalla sfida contro il Torino, in programma questa sera allo stadio Maradona, Ryanair ha pubblicato un nuovo messaggio sarcastico rivolto ai tifosi azzurri. Non è la prima volta che la compagnia aerea prende di mira la squadra di Massimiliano Allegri, già protagonista di uno sfottò nelle scorse settimane. Stavolta, però, nel mirino finisce anche la Juventus.
Ryanair, nuovo sfottò a Napoli e Juventus: il messaggio sui socialLa compagnia aerea ha pubblicato su X un messaggio che ironizza sulle difficoltà attraversate dalle due squadre: "Brutte notizie per i tifosi di Napoli e Juventus: questo weekend c'è un'altra giornata di campionato". Una battuta pungente che arriva alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali e che prende di mira il rendimento delle due formazioni in questa prima parte di stagione.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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