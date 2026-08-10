Napoli su Gabriel Jesus: servono queste due cessioni

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Il Napoli vuole aumentare il peso offensivo della squadra e sul mercato potrebbe puntare a un nuovo attaccante di grande spessore

Il Napoli vuole aumentare il peso offensivo della squadra e sul mercato potrebbe puntare a un nuovo attaccante di grande spessore. Il nome che emerge è quello di Gabriel Jesus, 29enne brasiliano dell'Arsenal, in scadenza di contratto nel 2027. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Gabriel Jesus, 29 anni, in scadenza con l'Arsenal nel 2027 e valutato una ventina di milioni. Tecnico, rapido, estroso, capace di recitare da centravanti e da seconda punta: un plusvalore".

Napoli, idea Gabriel Jesus per aumentare i gol: il piano passa dalle cessioni

Il quotidiano ricorda che giocatori come Anguissa, McTominay, Di Lorenzo e Spinazzola «assicurano una quota annuale di tutto rispetto», ma il contributo degli attaccanti non è stato sufficiente. Nelle ultime due stagioni, infatti, l'attacco azzurro è risultato «il quinto e il sesto in Serie A con 58 e 59 reti». Tutto però passa dalle cessioni: "Colpo difficile? Sì: alla cessione di Lukaku, fondamentale per alleggerire il bilancio dal peso di un salario da 11 milioni lordi (con il Decreto Crescita), bisognerà abbinare un'altra uscita eccellente come quella di Lang. Piano ambizioso? Certo. Ma anche in linea con le ambizioni internazionali del club".