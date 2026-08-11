"Non sei un esubero": così Allegri ha convinto un big del Napoli a restare

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Occhio al futuro di André-Frank Zambo Anguissa. Il rinnovo con il Napoli non è un’operazione imminente, ma i contatti tra le parti sono ripartiti e la situazione appare in evoluzione. Al momento, l’ipotesi di una partenza sembra essere stata accantonata. Il centrocampista aveva lasciato aperta la porta a una nuova esperienza, ma finora non è arrivata un’offerta capace di convincerlo davvero. A Napoli, comunque, Anguissa è felice e il dialogo per prolungare il rapporto con il club è tornato d’attualità. Una scelta che potrebbe essere influenzata anche dall’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra.

Allegri decisivo per Anguissa

Il nuovo allenatore avrebbe avuto un ruolo importante nel cambio di prospettiva del centrocampista. “Non sei un esubero”, il messaggio che Allegri avrebbe rivolto ad Anguissa, facendogli capire di considerarlo una pedina importante all’interno del progetto. Parole che avrebbero fatto scattare qualcosa nella testa del giocatore, convincendolo a guardare con maggiore interesse alla possibilità di restare in azzurro. Per questo il rinnovo procede a fuoco lento, senza particolare fretta, ma con contatti nuovamente avviati e la volontà di entrambe le parti di valutare un accordo. La pista dell’addio, almeno per il momento, sembra quindi perdere consistenza. Lo riportano Moretto e Romano.