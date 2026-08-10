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Castel di Sangro, oggi cambio di programma: seduta pomeridiana a porte aperte

Castel di Sangro, oggi cambio di programma: seduta pomeridiana a porte aperte
Oggi alle 07:00Ritiro Napoli
di Antonio Noto
Ritiro Napoli a Castel di Sangro, cambia il programma: oggi allenamento pomeridiano aperto ai tifosi dalle 17.30.

Novità nel programma del Napoli a Castel di Sangro. Per la giornata di oggi, lunedì 10 agosto, è prevista una modifica rispetto al calendario precedentemente comunicato, che indicava una seduta mattutina alle 10 e l'allenamento pomeridiano a porte chiuse. (La squadra di Massimiliano Allegri proseguirà così la preparazione nell'ultima parte del ritiro abruzzese.

Napoli, lunedì 10 agosto seduta pomeridiana aperta ai tifosi

Secondo il nuovo programma, il Napoli svolgerà l'allenamento del mattino a porte chiuse, mentre cambia soprattutto la seduta del pomeriggio: l'allenamento sarà aperto al pubblico con inizio alle ore 17.30. Una nuova occasione, dunque, per i tifosi presenti a Castel di Sangro di assistere da vicino al lavoro degli azzurri nella fase conclusiva del ritiro precampionato. 