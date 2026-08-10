Ufficiale
Castel di Sangro, oggi cambio di programma: seduta pomeridiana a porte aperte
Ritiro Napoli a Castel di Sangro, cambia il programma: oggi allenamento pomeridiano aperto ai tifosi dalle 17.30.
Novità nel programma del Napoli a Castel di Sangro. Per la giornata di oggi, lunedì 10 agosto, è prevista una modifica rispetto al calendario precedentemente comunicato, che indicava una seduta mattutina alle 10 e l'allenamento pomeridiano a porte chiuse. (La squadra di Massimiliano Allegri proseguirà così la preparazione nell'ultima parte del ritiro abruzzese.
Napoli, lunedì 10 agosto seduta pomeridiana aperta ai tifosi
Secondo il nuovo programma, il Napoli svolgerà l'allenamento del mattino a porte chiuse, mentre cambia soprattutto la seduta del pomeriggio: l'allenamento sarà aperto al pubblico con inizio alle ore 17.30. Una nuova occasione, dunque, per i tifosi presenti a Castel di Sangro di assistere da vicino al lavoro degli azzurri nella fase conclusiva del ritiro precampionato.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Ritiro Napoli
UfficialeNapoli-Aris Salonicco, sold-out al Patini: esauriti tutti i biglietti per l'ultima amichevole
Copertina LiveIl borsino del calciomercato: Lukaku via, a piccoli passi, ma il Napoli resta fermo di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netLiveDiretta Napoli-Celta Vigo 1-1 (Di Lorenzo 11', Jutgla 65'): un pasticcio Meret-De Bruyne nega la vittoria agli azzurri
Redazione Tutto Napoli.netClamoroso rumors dal Brasile: "Il Napoli vuole Gabriel Jesus, le cifre dell'affare"
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli fermo, lista ancora piena: in 5 sono fuori. Acquisti solo Under?
Fabio TarantinoLiveDiretta Napoli-Osasuna 2-1, (Politano 27', Lucca 53', Budimir 69' rig.) un gol per tempo per prima vittoria al Patini
Fabio TarantinoLiveRestyling Maradona, presentazione ufficiale: "63mila posti, via pista e spalti più vicini al campo! Le tempistiche"
Antonio NotoLiveFesta Centenario, ADL: "Napoli ancora più forte e strutturato!", Allegri: "Ritroviamoci qui per 1, 2 o 3 trofei!", KDB: "Uagliù!", Hamsik: "Incredibile!"
Fabio TarantinoUfficialeRitiro Castel di Sangro: amichevoli, allenamenti ed eventi, info e come prenotarsi
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com