Calciomercato Napoli, Breda su Favasuli: “Qualità uniche, bravo in entrambe le fasi”

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Roberto Breda, allenatore, parla di Costantino Favasuli, giovane esterno del Catanzaro classe 2004 finito nel mirino del Napoli.

Roberto Breda, ex allenatore di Costantino Favasuli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell'interesse del club azzurro per il giovane esterno del Catanzaro. Il classe 2004 è considerato uno dei profili più interessanti del panorama emergente italiano e il tecnico ne ha analizzato caratteristiche e potenzialità in vista di un possibile salto in Serie A.

Breda: "Favasuli ha qualità che i campioni cercano"

Breda ha sottolineato soprattutto la completezza del giocatore e la sua capacità di incidere sia in fase difensiva sia in quella offensiva: "Ha delle doti molto interessanti in tutte e due le fasi, sia in fase di non possesso, fase difensiva, che in fase offensiva, perché ha un’intensità di corsa e una capacità poi di ripartire che è veramente unica. È uno di quei giocatori che i campioni vogliono al fianco, perché corrono anche per te".