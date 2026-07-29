Mancini ct Italia, Condò: "Non condivido, Malagò si è preso responsabilità della decisione"

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Paolo Condò commenta la scelta della FIGC di affidare nuovamente la Nazionale a Roberto Mancini e il ruolo di direttore tecnico assegnato a Claudio Ranieri.

Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato le ultime decisioni della FIGC, soffermandosi sulla nomina di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico dell'Italia e di Claudio Ranieri come direttore tecnico. Il giornalista ha ribadito le proprie perplessità sul ritorno dell'ex allenatore azzurro, precisando che le sue critiche non riguardano l'aspetto tecnico ma una questione di principio legata al suo addio alla Nazionale.

Condò: "Se fai una scelta del genere, non puoi tornare nella Nazionale italiana"

Condò ha spiegato: "Non avevo nascosto la mia contrarietà all'ipotesi Mancini, non per una questione tecnica ma per una etica e per quello che era successo tre anni fa. E oggi confermo la mia opinione. L'allenatore è di alta qualità, ma la scelta di abbandonare la Nazionale per andare in Arabia Saudita con un lauto ingaggio… L'offerta era straordinaria, non critico Mancini per averla accettata, ma sono quelle scelte che non hanno una via di ritorno. Se fai una scelta del genere, non puoi tornare nella Nazionale italiana che non deve più essere aperta per te. Per questo non sono entusiasta".

Il giornalista ha poi commentato la posizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha sostenuto la scelta: "Malagò si è preso la responsabilità di questa decisione. Un sondaggio parla di un 85% di pareri contrari a Mancini, non era un quesito tecnico ma etico. Quindi Malagò si è preso questa responsabilità, secondo me confida che i risultati che prevede per Mancini possano far dimenticare il disagio di queste ore. Se Mancini ci porta all'Europeo e al Mondiale, in molti dimenticheranno questi fatti".