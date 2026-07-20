Live Dimaro 2026 day 4, iniziata la seduta pomeridiana: prima esercitazione sui colpi di testa

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento del pomeriggio live.

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17.41 - Chi non c'entra la miniporta viene "punito" con dei piegamenti.

17.40 - Inizia l'sercitazione: si deve aggirare un paletto, passare la palla ad un compagno che stoppa di piede e con le mani serve un assist per un colpo di testa. Il tiratore deve centrare la miniporta.

17.38 - Gruppo diviso tra azzurri e gialli, inizia l'esercitazione nella metà campo dove sono posizionati i paletti e quattro miniporte a fondo campo.

17.37 - Tutta la squadra entra in campo, c'è anche Meret che raggiunte il campo occupato dagli altri portieri.

17.36 - Si aggiunte ai due portieri anche Milinkovic-Savic.

17.30 - I primi ad arrivare sono Contini e Pugliese, il terzo e quarto portiere iniziano la fase di riscaldamento sul campo secondario.

17.26 - Mancano pochi minuti all'inzioa dell'allenamento, in campo lo staff tecnico prepare dei paletti in una metà campo, nell'altra ci sono quattro miniporte.

Dopo la seduta mattuttina, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono sul campo di Carciato per la seduta pomeridiana di allenamento del quarto giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del quarto giorno di allenamenti del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.