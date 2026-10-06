Rinnovo McTominay, Sky: cresce la fiducia! A gennaio rinforzi anche in attacco

Di Marzio fa il punto sul Napoli: rinnovo di McTominay possibile e rinforzi necessari già nel mercato di gennaio.

Il Napoli guarda già alle prossime mosse di mercato e tra le questioni sul tavolo c’è anche il futuro di Scott McTominay. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, intervistato da bet365 news, ha spiegato che la società azzurra è già al lavoro per trovare un accordo con il centrocampista scozzese e che le posizioni non sarebbero particolarmente distanti: “Il rinnovo di McTominay è un tassello importante, la società è già al lavoro per cercare di trovare un'intesa e credo che alla fine possa essere trovata”. Un'operazione considerata importante per il futuro, ma che dovrà essere accompagnata da diversi interventi sulla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Mercato del Napoli: rinforzi già a gennaio, serve un attaccante per Hojlund

Secondo Di Marzio, infatti, il Napoli avrebbe bisogno di intervenire in maniera significativa già nella prossima sessione di mercato dopo un'estate condizionata dalle esigenze di bilancio e dai numerosi rientri dai prestiti: “Sicuramente il Napoli ha bisogno di rinforzarsi, cosa che non è stata fatta in estate per diversi motivi legati al bilancio e ai tanti giocatori rientrati alla base dopo i prestiti. Tant'è che il mercato del Napoli è stato ridotto a Favasuli e Badiashile, due operazioni assolutamente low cost. Credo che già a gennaio il Napoli proverà a intervenire, perché ci sono praticamente tutte le aree della squadra che hanno bisogno di essere rinforzate. Diversi giocatori sono arrivati a fine ciclo e Allegri ha bisogno di forze fresche, sia in difesa che a centrocampo”. Ma gli interventi non dovrebbero fermarsi a difesa e mediana. Per l'esperto di mercato esiste infatti anche una necessità evidente nel reparto offensivo: “Hojlund da solo non basta a sostenere tutto il peso dell’attacco in tre competizioni”.