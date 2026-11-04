Allegri a Prime: “Sta a noi rovesciare la situazione. Lang? Un rischio schierarlo dall'inizio"

Allegri a Prime Video prima di Porto-Napoli: le condizioni di Lang, gli errori difensivi e il recupero degli infortunati.

Nel pre-partita di Porto-Napoli, il tecnico azzurro Massimiliano Allegr è intervenuto ai microfoni di Prime: "Lang era una rischio farlo partire dall'inizio, ha avuto forti crampi domenica e ho preferito portarlo in panchina. Bisogna essere cosci che nel calcio succedono anche queste, bisogna accettarle con serenità, sta a noi rovesciare questa situazione. Dopo la sosta recupereremo un po' di giocatori".

Su che punti sta lavorando?

"Nel calcio quando fai quel centimetro in meno, quando dai qualcosa per scontato viene sempre punito. Lo dimostrano i risultati, ci sono state prestazioni serie in questa stagione ma noi sicuramente questo scalino bisogna salirlo. L'esempio è con il Bodo Glimt in casa che prendiamo un gol troppo facile, in Champions la differenza reti è fondamentale".

Anguissa sta soffrendo il fatto di essere a scadenza?

"Abbiamo dei giocatori, anche Rrahmani, Di Lorenzo che è stato fermo come Buongiorno e dobbiamo far coesistere tutto. Non devono essere degli alibi, non possiamo prendere gol come a Torino o con il Bodo. Sono situazioni in cui bisogna fare meglio, quando non hai paura di prendere gol è più facile difendere".