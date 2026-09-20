Tuttonapoli Fiorentina-Napoli, probabili formazioni: Lang dal 1', recupera Anguissa. Le scelte di Allegri

vedi letture

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli: Anguissa resta in dubbio, Favasuli insidia Politano. Certezze, ballottaggi e indisponibili di Allegri e Vanoli

Il Napoli torna in campo domenica 20 settembre alle ore 12.30 allo Stadio Artemio Franchi, dove affronterà la Fiorentina nella sfida valida per la quinta giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento avendo ritrovato la vittoria dopo un avvio complicato: gli azzurri hanno superato il Bologna, mentre i viola hanno conquistato i primi punti stagionali contro il Venezia.

Come arriva il Napoli: ritrovata la vittoria dopo tre sconfitte

Il Napoli ha interrotto la serie di tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League battendo il Bologna per 1-0 al Maradona. Dopo un primo tempo con poche occasioni, gli azzurri hanno aumentato ritmo e pressione nella ripresa, trovando il gol decisivo con Lobotka su assist di Favasuli. La squadra di Massimiliano Allegri è salita così a sei punti, frutto di due vittorie nelle prime quattro giornate.

Come arriva la Fiorentina: due vittorie con Vanoli tra campionato e Coppa

La Fiorentina aveva cominciato il campionato con tre sconfitte consecutive contro Roma, Frosinone e Torino, che hanno portato all’esonero di Fabio Grosso. Al debutto di Paolo Vanoli è arrivato il successo per 4-2 sul campo del Venezia, trascinato dalla tripletta di Mastantuono. I viola hanno poi superato il Pisa per 3-0 in Coppa Italia, ottenendo la seconda vittoria consecutiva senza impiegare diversi titolari.

Le ultime sul Napoli: Anguissa convocato, Favasuli insidia Politano

Anguissa ha svolto l'ultimo allenamento in gruppo ed è stato convocato: sarà a disposizione dalla panchina. Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3 con Milinkovic-Savic tra i pali e la coppia Rrahmani-Rafa Marin davanti a lui, con Di Lorenzo e Olivera ad occupare le corsie, vista l'indisponibilità di Spinazzola per affaticamento muscolare. Conferma del doppio play Gilmour-Lobotka a centrocampo e c'è De Bruyne più avanzato a completare il reparto. In attacco Hojlund sarà il riferimento centrale, Lang è avanti su Vergara a sinistra, mentre Favasuli insidia Politano dopo l’ingresso decisivo contro il Bologna.

Le ultime sulla Fiorentina: diversi dubbi per Vanoli

Vanoli deve sciogliere diversi dubbi. Torna De Gea tra i pali, in difesa Jimenez e Ranieri sono certi del posto, mentre Pongracic e Valdepenas si giocano una maglia con Dragusin e Viery. Fagioli agirà in cabina di regia, affiancato da Ndour e Atta, con Oulai pronto a subentrare a gara in corso. In attacco Mastantuono è intoccabile, mentre è testa a testa nei ballottaggi Pellegrino-Beto e Njie-Gonçalves, con i primi leggermente favoriti.

FIORENTINA (4-3-3) probabile formazione: De Gea; Jimenez, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli

Ballottaggi: Pongracic-Dragusin 55-45%, Valdepenas-Viery 55-45%, Pellegrino-Beto 55-45%, Njie-Gonçalves 55-45%

Indisponibili: Parisi

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Politano-Favasuli 55-45%, Lang-Vergara 60-40%

Indisponibili: Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Giovane, Alisson Santos, Spinazzola

Le statistiche chiave

Il Napoli è rimasto imbattuto negli ultimi cinque confronti di Serie A contro la Fiorentina, ottenendo quattro vittorie e un pareggio. Gli azzurri si sono aggiudicati gli ultimi quattro incroci di campionato, compresi entrambi quelli della scorsa stagione: 3-1 al Franchi e 2-1 al Maradona. La Fiorentina non supera il Napoli in Serie A dall’ottobre 2023 e ha perso le ultime due sfide casalinghe contro i partenopei, subendo complessivamente sei reti. Gli azzurri non perdono una gara di campionato a Firenze dall’aprile 2018.

Dove seguirla

Diretta TV su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction e opinioni live su Radio Tutto Napoli