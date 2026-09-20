Roma, Gasperini: "Sono soddisfatto, Inter è in gran condizione! Ho un rammarico..."

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Gian Piero Gasperini commenta il pareggio tra Roma e Inter: soddisfazione per la prestazione e qualche rimpianto dopo il doppio vantaggio

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Inter. Di seguito un estratto delle sue parole.

Rimpianto o soddisfazione?

"Sono soddisfatto per la prestazione, chiaro che un po' di rammarico c'è quando vai 2-0. Davanti avevamo una squadra molto forte. Dobbiamo uscire da qui consapevoli di aver fatto passi in avanti. Il gol a inizio ripresa ha dato energia a loro che nel finale del primo tempo sembravano in difficoltà: nei particolari possiamo diventare più bravi, ma siamo molto avanti. Mi dà soddisfazione".

L'Inter si può battere davvero oppure ha la sensazione che alla fine non perde mai?

"Abbiamo incontrato un'Inter in grande condizione e non succede sempre in una stagione. Noi abbiamo fatto una grande gara contro una squadra che stava al meglio delle proprie possibilità. Il valore di questa prova per noi è più alto".

La Roma cala sempre un po' nella ripresa. Può essere un problema in vista del rientro dalla sosta?

"Dovremo utilizzare tutta la rosa, avere una rotazione di calciatori di calciatori anche dall'inizio: possiamo farlo. Per ora mi sono affidato a un blocco per far inserire i nuovi e ora possono essere tutti protagonisti. Il calendario dopo la sosta sarà veramente duro e diventerà un altro campionato, quasi una maratona. Ma io ho fiducia: quando entrano lo fanno tutti bene. Dovrò avere fiducia anch'io a metterli dall'inizio. Qualcuno salirà di condizione e potremo giocare in 20".