Live Allegri in conferenza: "A Firenze una delle gare più importanti dell'anno! De Bruyne titolare, Neres sarà importante! Su Vergara, Lang e Anguissa..."

vedi letture

La conferenza di Max Allegri prima di Fiorentina-Napoli

Gara delicatissima per il Napoli a Firenze. Massimiliano Allegri si presenterà quest'oggi alle ore 15 nella sala stampa di Castel Volturno per presentare la sfida contro i viola: il tecnico azzurro sarà chiamato a fare il punto sulle condizioni della squadra e probabilmente anche sulle scelte di formazione. Appuntamento dunque alle 15 con la conferenza stampa di Max Allegri. Come sempre, potrete leggere tutto in tempo reale su Tuttonapoli.net e commentare le dichiarazioni con noi su Radio Tutto Napoli.

14.50 - Anguissa s'è allenato in gruppo ed è stato convocato per Firenze. Tra poco la conferenza di Allegri

15.00 - Inizia la conferenza stampa con un messaggio di Allegri: "Solo per le condoglianze alla famiglia Mazzola, il mondo del calcio perde un uomo che è stato un grande calciatore per l'Inter e la nazionale, ci tenevo a mandare questo messaggio".

Ci dà aggiornamenti sulle condizioni del gruppo? Per De Bruyne sarebbe la terza da titolare in 12 giorni, è una gestione calcolata?

"Stiamo abbastanza bene, abbiamo perso Spinazzola per un affaticamento, rientrerà dopo la sosta, tra i convocati c'è Anguissa che ha fatto differenziato tutta la settimana, ma stamattina s'è inserito con la squadra, ha fatto allenamento e domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. De Bruyne sta bene, ha iniziato dopo per il Mondiale, ma domani credo partirà dall'inizio e vedremo durante la partita... ma stiamo crescendo di condizione, è l'ultima di questo mini-ciclo di 5 gare, bisognerà essere bravi, conosciamo l'importanza della partita per chiudere bene e poi riprenderemo tra 21 con tutti a disposizione ed una migliore condizione".

In termini percentuali a che punto è il Napoli affinché sia la tua squadra?

"In percentuale faccio fatica e casino, ma stiamo crescendo, la vittoria col Bologna ci ha fatto bene, domani sappiamo che è una gara difficile, la Fiorentina viene da una bella vittoria, ha passato il turno in Coppa e la ritroveremo noi, ha ottima tecnica, velocità sugli esterni, due attaccanti centrali diversi ma due centravanti di ruolo ed a Firenze è sempre difficile giocare, dovremo fare una bella partita. Domani è una delle 4-5 gare più importanti della stagione perché ti permette di chiudere il primo mini-ciclo, poi avremo modo di dare seguito con due risultati positivi e prepararci ad ottobre fino alla prossima sosta nelle migliori condizioni di classifica".

Neres a che punto è? Aumenterà il minutaggio?

"Sta decisamente meglio per quanto visto in settimana, è completamente recuperato e molto importante per la squadra. Ma anche Beukema, Badiashile, almeno per quello che vedo, speriamo di veder bene, ma stiamo crescendo, poi c'è la partita che è quella che conta, pensiamo a questa e poi dopo recupereremo energie e giocatori per ottobre".

Vergara ha ottenuto la prima convocazione in nazionale, come lo vede?

"Siamo molto contenti, la società deve essere contenta di averlo in nazionale, è un giocatore che s'è messo in evidenza l'anno scorso, sta crescendo ancora sul punto di vista tecnico e tattico, anche Favasuli con l'Under 21 ed è motivo di orgoglio per la società".

Come si gestisce Favasuli?

"Credo che nessuno si aspettava un impatto così tra Arsenal e Bologna come il suo, non è una questione tecnica... alla fine tutti dobbiamo fare un percorso naturale senza forzare, ha ampi margini di miglioramento e va lasciato molto sereno, come dissi anche di Vergara 15 giorni fa, le responsabilità non devono essere loro ma dei più anziani che guidano la squadra, loro devono mettere energia ed entusiasmo e trasmetterla agli altri, poi hanno qualità fisiche e tecniche, ma vale per tutti".

Dopo la sosta avremo tutti a disposizione, ha detto, vale anche per McTominay, Meret e Marianucci?

"McTominay e Meret assolutamente sì, credo anche per Marianucci, lui sarà più indietro perché non s'è ancora avvicinato alla squadra, ma è importante averli tutti perché la stagione è lunga e c'è bisogno di tutti, non si può giocare con 14 giocatori, ma soprattutto quest'anno con le nuove regole, 6 minuti in più di gioco effettivo, le partite prendono un altro percorso soprattutto nell'ultima mezz'ora".

Si aspettava un inizio così difficile in termini di indisponibilità? Lang può giocare titolare?

"Lang è un altro che può essere inserito dal primo minuto, devo ancora valutare alcune situazioni, ma può e deve dare di più perché ha qualità importanti. Nell'arco della stagione difficilmente la squadra ha tutti a disposizione, l'importante è che quelli che abbiamo facciano bene, se non c'è uno giocherà un altro, l'importante è avere spirito, entusiasmo, lavorare come hanno fatto, la vittoria col Bologna è la conseguenza dell'Arsenal nonostante siamo stati abbastanza criticati, ma come spirito e voglia è una conseguenza".

15.12 - Termina la conferenza stampa