Gazzetta - Il Napoli è la befana più generosa del mondo! Numeri da crisi: si ritorna all'epoca di Zeman

L'Inter reagisce alla Juve, segna 3 gol al Napoli, torna a vincere al San Paolo - non accadeva dal 1997 - e si riporta in vetta. Ma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oltre a sottolineare i meriti dei nerazzurri, evidenzia anche i limiti della squadra di Gattuso: "Il Napoli è stato la befana più generosa del mondo, mettendo più di uno zampino in tutti i gol nemici. Terza sconfitta di fila al San Paolo per gli azzurri, non succedeva dal 2000 con Zeman". Il quotidiano ricorda che rispetto ad un anno fa sono 17 i punti in meno con 10 gol in più subiti. "Numeri da grande crisi" conclude.