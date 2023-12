Cds - Assalto a Samardzic coi soldi di Elmas: l'Udinese apre, dipende tutto dal serbo

De Laurentiis ha riaperto con la famiglia Pozzo la vecchia pista già ricamata nel recente passato

Napoli forte su Samardzic per sostituire Elmas. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis ha riaperto con la famiglia Pozzo la vecchia pista già ricamata nel recente passato nel nome dei vecchi tempi di tanti affari e della consolidata amicizia.

Contatto diretto tra presidenti, tra proprietari, e via: 20 milioni più cinque di bonus per averlo subito. Ora tutto dipenderà dal giocatore, sarà lui a dover decidere. I due club, si legge, potrebbero trovare l'accordo anche in un giorno.