Gazzetta - La Mano de Dios al Maradona: Diego e Ospina conducono il Napoli ai sedicesimi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così il pari sofferto del Napoli contro la Real Sociedad che ha confermato di essere in questo momento tra le squadre spagnole più forti: "Benvenuti allo stadio Diego Armando Maradona, nuovo amuleto di Napoli e del Napoli. In una serata piovosa e complicata, el Pibe sembra metterci la Mano de Dios nel condurre la sua squadra ai sedicesimi di Europa League. Perché questa Real Sociedad, pur priva dei giocatori migliori - David Silva e Oyarzabal - si è presentata a Fuorigrotta con un assetto aggressivo ed efficace che in avvio mette in crisi la difesa azzurra costruendo almeno tre palle gol nitide in 20’ e nel finale raggiunge il pari, meritato. Ci vuole il miglior Ospina in due occasioni e soprattutto... la buona sorte. Già perché quando Portu tira a lato con la porta vuota e spalancata sembra che qualcuno da lassù dia una mano alla squadra di Gattuso, che poi comunque merita di vincere il girone".