Le Parisien - Il PSG molla Osimhen! Troppo alta la richiesta di ADL: i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il PSG ha cambiato le sue idee. Stando a quanto riferito da Le Parisien, visto che Harry Kane preferirebbe il Bayern Monaco in caso di addio al Tottenham e soprattutto considerando che Victor Osimhen è stato dichiarato incedibile dal Napoli per meno di 180 milioni di euro, i parigini sono tornati forti su Randal Kolo Muani.

L'autorevole quotidiano francese spiega dunque che il centravanti nigeriano non può rappresentare più una priorità per il Paris, a fronte delle difficoltà economiche di tale pista. Ora - si legge - la dirigenza si è convinta ad andare sull'attaccante dell'Eintracht Francoforte, ora in pole position.