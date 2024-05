Il primo acquisto non sarà un attaccante: svelato l'identikit

Si parla tanto dell'arrivo del nuovo attaccante al posto di Osimhen ma la priorità sul mercato è un'altra

Servirà acquistare subito un difensore centrale. Quello mancato la scorsa estate dopo l'addio di Kim. Natan non ha convinto e comunque era una scommessa.

Arrivato dal Brasile, giovane, inesperto: ha avuto per questo motivo tante difficoltà. Il paradosso è che il sostituto di Kim, Juan Jesus, è diventato titolare. Per questo il neo ds Manna sul mercato dovrà lavorare per l'arrivo di almeno un grande centrale.