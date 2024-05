Scendono le quotazioni di Pioli, CdS: "È lotta a due per la panchina del Napoli"

Anche se Pioli resiste, sono due i candidati principali per il Napoli dell’anno prossimo: Gasperini e Conte.

Anche se Pioli resiste, sono due i candidati principali per il Napoli dell’anno prossimo: Gasperini e Conte. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport sul prossimo allenatore: "A volte ritornano. Sembra essersi fermato il tempo eppure ne sono successe di cose: imprese, traguardi, sogni e uno scudetto che dovrà tornare ad essere presto un obiettivo. Per ripartire, De Laurentiis ripensa a Gian Piero Gasperini, l’allenatore che si è accomodato virtualmente sulla panchina del Napoli per qualche ora nel 2011 prima del colpo di scena con il rinnovo di Mazzarri.

Tredici anni dopo Gasp è ancora Gasp, anzi più di prima, perché gli anni di Bergamo hanno certificato le sue qualità, le stesse che lo conducono in cima alle preferenze del presidente del Napoli per la scelta del nuovo allenatore. Ma Gasperini non è l’unico, non è il solo. Accanto a lui, in questa volata presto decisiva, c’è Antonio Conte, l’amico di De Laurentiis, sondato nei mesi turbolenti di Garcia. Tutto fu rimandato all’estate. Ormai ci siamo" si legge sul quotidiano.