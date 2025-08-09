Retroscena su incontro ADL-Gravina: patron ha esposto suo progetto per nuovo stadio
Il Mattino oggi in edicola racconta l’incontro in ritiro a Castel di Sangro fra Gravina e De Laurentiis. Nel ritiro del Napoli in Val di Sangro, il presidente della Figc e il patron azzurro si sono incontrati per il tradizionale pranzo insieme. Un momento informale, all’insegna del relax, che ha confermato la sintonia tra i due, rafforzatasi negli ultimi mesi.
Sul tavolo, oltre ai rapporti cordiali, anche temi di attualità calcistica: dall’Europeo 2032 al progetto del nuovo stadio che De Laurentiis intende realizzare a Napoli Est. Gravina, legato a Castel di Sangro fin dagli anni ’90 quando guidò la squadra locale in Serie B, ha ribadito l’importanza della struttura che spesso ospita nazionali giovanili e femminili.
Rassegna Stampa
Copertina Rileggi livePresentazione squadra: rivivi l'evento con le parole di Conte, Di Lorenzo e Oriali di Antonio Noto
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
