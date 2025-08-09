Retroscena su incontro ADL-Gravina: patron ha esposto suo progetto per nuovo stadio

Il Mattino oggi in edicola racconta l’incontro in ritiro a Castel di Sangro fra Gravina e De Laurentiis. Nel ritiro del Napoli in Val di Sangro, il presidente della Figc e il patron azzurro si sono incontrati per il tradizionale pranzo insieme. Un momento informale, all’insegna del relax, che ha confermato la sintonia tra i due, rafforzatasi negli ultimi mesi.

Sul tavolo, oltre ai rapporti cordiali, anche temi di attualità calcistica: dall’Europeo 2032 al progetto del nuovo stadio che De Laurentiis intende realizzare a Napoli Est. Gravina, legato a Castel di Sangro fin dagli anni ’90 quando guidò la squadra locale in Serie B, ha ribadito l’importanza della struttura che spesso ospita nazionali giovanili e femminili.