Quando torna Gutierrez? Ecco la data per rivederlo in campo

Quando tornerà in campo Miguel Gutierrez? È una delle domande più frequenti in questi giorni, da quando il Napoli ha deciso di affondare per l'esterno sinistro del Girona che arriverà in azzurro per 18 milioni di euro più 2 di bonus. A tal proposito, l'edizione odierna di Repubblica individua la data del possibile rientro in campo.

Il quotidiano conferma che la trattativa tra Napoli e Girona per Miguel Gutierrez è ormai ai dettagli finali. L’accordo è stato definito e manca soltanto il via libera per le visite mediche, attese nei prossimi giorni. Il terzino sinistro spagnolo, 24 anni, è reduce da un piccolo intervento alla caviglia che lo ha costretto a uno stop nelle scorse settimane. Gutierrez ha da poco ripreso ad allenarsi e dovrebbe tornare al pieno della condizione entro settembre.