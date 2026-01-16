Inzaghi sta provando a convincere Lucca a seguirlo in Arabia
TuttoNapoli.net
Simone Inzaghi sta provando a convincere Lucca ad andare in Arabia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Tra le novità di ieri c'è da registrare l'interessamento dell'Al Hilal di Simone Inzaghi per l'attaccante azzurro. Magari provando a trovare una soluzione con uno scambio. Nell'Al Hilal gioca Marcos Leonardo, attaccante brasiliano di 22 anni che piace molto al Napoli.
Talento, fantasia, fiuto del gol, Marcos Leonardo può giocare sia da trequartista che da prima punta di movimento: un doppio ruolo che si sposa perfettamente con le esigenze del Napoli. Inzaghi vuole cercare di convincere Lucca, mentre il Napoli aspetta di capire come evolveranno i colloqui tra le parti".
Pubblicità
In primo piano
Copertina Da 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
17 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Sassuolo
In primo piano
Antonio NotoLiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com