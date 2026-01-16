Inzaghi sta provando a convincere Lucca a seguirlo in Arabia

Oggi alle 08:20
di Fabio Tarantino

Simone Inzaghi sta provando a convincere Lucca ad andare in Arabia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Tra le novità di ieri c'è da registrare l'interessamento dell'Al Hilal di Simone Inzaghi per l'attaccante azzurro. Magari provando a trovare una soluzione con uno scambio. Nell'Al Hilal gioca Marcos Leonardo, attaccante brasiliano di 22 anni che piace molto al Napoli.

Talento, fantasia, fiuto del gol, Marcos Leonardo può giocare sia da trequartista che da prima punta di movimento: un doppio ruolo che si sposa perfettamente con le esigenze del Napoli. Inzaghi vuole cercare di convincere Lucca, mentre il Napoli aspetta di capire come evolveranno i colloqui tra le parti".