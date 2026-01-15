Fortini-Napoli, conferme da Firenze: a gennaio può partire, fissato il prezzo
In casa Fiorentina si riflette sul futuro di Niccolò Fortini. Il cambio di modulo ipotizzato da Vanoli potrebbe limitare il ruolo del classe 2006, esterno puro in un centrocampo a cinque, rendendo incerto il suo futuro in maglia viola. Intanto, diverse big del campionato hanno già mosso i primi passi per monitorarlo. Come riferito da FirenzeViola.it, la Roma lo segue da tempo: dopo aver messo sul piatto 13 milioni la scorsa estate, è pronta a tornare alla carica.
Anche la Juventus ha mostrato interesse, ma senza contatti ufficiali con la Fiorentina. Nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Napoli di Antonio Conte, alla ricerca di un esterno duttile capace di giocare su entrambe le fasce. La viola, però, non intende fare sconti: per il proprio talento chiede almeno 15 milioni.
