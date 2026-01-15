Pio Esposito-Napoli, ‘no’ secco dell’Inter ad una maxi-offerta in estate: la cifra

Pio Esposito-Napoli, 'no' secco dell'Inter ad una maxi-offerta in estate: la cifra
Oggi alle 23:30
di Francesco Carbone

C’era grande interesse per Francesco Pio Esposito durante l’estate, con diversi club di Serie A pronti a prenderlo in prestito. Tra questi c’era anche il Napoli, che prima del Mondiale per Club e del mercato estivo aveva presentato un’offerta da 40 milioni di euro per il centravanti classe 2005.

Ma l’Inter, svela la redazione di Sky Sport, ha opposto un no secco e categorico: i nerazzurri non hanno mai voluto sedersi a trattare con nessuno, confermando di puntare con decisione sul giovane talento e respingendo ogni proposta sul tavolo.