Pio Esposito-Napoli, ‘no’ secco dell’Inter ad una maxi-offerta in estate: la cifra
TuttoNapoli.net
C’era grande interesse per Francesco Pio Esposito durante l’estate, con diversi club di Serie A pronti a prenderlo in prestito. Tra questi c’era anche il Napoli, che prima del Mondiale per Club e del mercato estivo aveva presentato un’offerta da 40 milioni di euro per il centravanti classe 2005.
Ma l’Inter, svela la redazione di Sky Sport, ha opposto un no secco e categorico: i nerazzurri non hanno mai voluto sedersi a trattare con nessuno, confermando di puntare con decisione sul giovane talento e respingendo ogni proposta sul tavolo.
