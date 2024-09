Le probabili formazioni di Napoli-Monza: Conte ha solo un dubbio, quanti assenti per Nesta!

vedi letture

Il Napoli di Antonio Conte ospiterà il Monza di Alessandro Nesta allo Stadio Maradona, domani alle ore 21:00. Dopo il netto successo in Coppa Italia, gli azzurri proveranno a ritrovare i tre punti in campionato ripartendo dall'ultimo pareggio con la Juventus. I partenopei sono anche chiamati a rispondere ai risultati di Inter e Milan che si sono temporaneamente piazzate sopra in classifica: davanti ci sarà un Monza alla ricerca disperata della vittoria che non solo non è mai arrivata sotto la guida di Nesta in Serie A, ma che si trascina già dalle ultime nove giornate giornate dello scorso campionato.

Statistiche - Il Napoli ha battuto il Monza due volte su quattro incroci dal suo ritorno di Serie A (1S, 1P), in entrambi i casi lo ha fatto segnando quattro reti. I brianzoli hanno perso solo due delle ultime sette trasferte al "Maradona", ora arrivano alla partita con la vittoria che manca da 14 giornate di campionato. Alessandro Buongiorno ha registrato il minutaggio più elevato tra quelli che non sono stati mai superati in dribbling in Serie A da inizio febbraio in avanti: 1333 minuti da allora, più del doppio rispetto al secondo (Daniele Rugani, 527). Gianluca Caprari manca all'appuntamento col gol in campionato da ben 15 gare, l'ultimo gol segnato contro i partenopei risale persino al 2020 quando vestiva la maglia del Parma. I finali di partita sono allarmanti per la squadra di Nesta ed infatti solo il Como (4) ha subito più reti nel corso degli ultimi 15 minuti. Il Napoli invece è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A: sette, su nove centri totali dei partenopei nel torneo in corso.

Le ultime sul Napoli

Pochissimi i dubbi per Antonio Conte dopo il turnover effettuato in Coppa Italia. Confermato il 4-2-3-1 con Caprile tra i pali, Di Lorenzo e Olivera terzini e la coppia Rrahmani-Buongiorno al centro. In cabina di regia non si toccano Anguissa e Lobotka, agirà più avanti da trequartista Scott McTominay ed ai suoi lati Kvaratskhelia e Politano, favorito nel ballotaggio con David Neres. Il posto da centravanti è di Romelu Lukaku. Ai box il solo Meret, in dubbio Folorunsho dopo la sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare il Palermo.

Le ultime sul Monza

Alessandro Nesta dovrà fare i conti con diverse defezioni: infatti sono fuori dalla lista dei convocati Cragno, Ciurria, Gagliardini, Sensi, Petagna, Vignato e soprattutto Dany Mota; l'unico recuperato è Birindelli. Dunque 3-4-2-1 con Turati tra i pali, davanti a lui il terzetto Izzo-Marì-Carboni. Larghi a centrocampo agiranno Kyriakopoulos e Pereira, mentre in mezzo insieme a Bondo o ci sarà Bianco con Pessina più avanzato accanto a Maldini, o il capitano brianzolo rimarrà in mediana con Caprari sulla linea dei trequartisti. La prima punta è Djuric.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Politano-Neres 60-40%.

In dubbio: Folorunsho.

Indisponibili: Mario Rui, Meret.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta

Ballottaggi: Bianco-Caprari 55-45%

Indisponibili: Cragno, Ciurria, Dany Mota, Gagliardini, Sensi, Petagna, Vignato.

Arbitro: Manganiello (Vecchi-Cipriani, IV Monaldi, VAR Fabbri, AVAR Meraviglia);

Stadio: Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 29 settembre ore 21.00;

Dove seguirla - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net