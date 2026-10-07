Lucca, chance da titolare col Frosinone? Le ultime sull'attacco

Allegri nelle ultime settimane ha lavorato anche su nuove soluzioni offensive, aspettando il ritorno di Rasmus Hojlund dagli impegni con la Danimarca.

Non è ancora una sfida decisiva, ma per Lorenzo Lucca la partita contro il Frosinone può rappresentare un passaggio molto importante. Come sottolinea Il Mattino, l’attaccante del Napoli ha sfruttato la sosta per lavorare intensamente e provare a convincere Massimiliano Allegri di poter essere ancora una risorsa preziosa per la squadra. Allegri nelle ultime settimane ha lavorato anche su nuove soluzioni offensive, aspettando il ritorno di Rasmus Hojlund dagli impegni con la Danimarca.

Lucca, occasione contro il Frosinone?

Nei piani iniziali di Allegri c’era l’idea di schierare Lucca titolare contro il Frosinone, anche per dare continuità al lavoro svolto dall’attaccante durante la pausa. Molto dipenderà, però, dalle condizioni e dalle risposte fornite da Hojlund dopo gli impegni con la Nazionale. Lucca, intanto, ha utilizzato queste settimane per aumentare il minutaggio negli allenamenti e soprattutto per ritrovare una condizione fisica migliore.