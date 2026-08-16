Ultim'ora In uscita dall'Arsenal, Martinelli apre al Napoli! C'è l'offerta degli azzurri

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Oggi alle 16:39 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Secondo Yağız Sabuncuoğlu, il Napoli avrebbe presentato un'offerta ufficiale e l'attaccante dell'Arsenal sarebbe disponibile al trasferimento in azzurro.