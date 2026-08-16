In uscita dall'Arsenal, Martinelli apre al Napoli! C'è l'offerta degli azzurri
Possibili passi in avanti nella pista Gabriel Martinelli-Napoli. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato turco Yağız Sabuncuoğlu, il club azzurro avrebbe presentato un'offerta ufficiale per l'attaccante dell'Arsenal. La novità più importante riguarderebbe però la posizione del brasiliano: Martinelli avrebbe infatti aperto alla possibilità di trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri. Una versione che si inserisce in un quadro di indiscrezioni ancora contrastanti sul reale stato della trattativa.
Martinelli-Napoli, altro indizio dal Community Shield?
Ad alimentare ulteriormente le voci c'è quanto accaduto oggi in Inghilterra: Martinelli non è stato inserito neppure in panchina dall'Arsenal per il Community Shield contro il Manchester City. L'esclusione del brasiliano è confermata anche dalla stampa britannica e arriva in un momento nel quale il suo futuro appare sempre più incerto. Il classe 2001 aveva già respinto nei giorni scorsi la possibilità di trasferirsi al Galatasaray. Adesso, secondo Sabuncuoğlu, sarebbe invece pronto a dire sì al Napoli.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro