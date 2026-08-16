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In uscita dall'Arsenal, Martinelli apre al Napoli! C'è l'offerta degli azzurri

In uscita dall'Arsenal, Martinelli apre al Napoli! C'è l'offerta degli azzurriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:39Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Secondo Yağız Sabuncuoğlu, il Napoli avrebbe presentato un'offerta ufficiale e l'attaccante dell'Arsenal sarebbe disponibile al trasferimento in azzurro.

Possibili passi in avanti nella pista Gabriel Martinelli-Napoli. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato turco Yağız Sabuncuoğlu, il club azzurro avrebbe presentato un'offerta ufficiale per l'attaccante dell'Arsenal. La novità più importante riguarderebbe però la posizione del brasiliano: Martinelli avrebbe infatti aperto alla possibilità di trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri. Una versione che si inserisce in un quadro di indiscrezioni ancora contrastanti sul reale stato della trattativa.

Martinelli-Napoli, altro indizio dal Community Shield?

Ad alimentare ulteriormente le voci c'è quanto accaduto oggi in Inghilterra: Martinelli non è stato inserito neppure in panchina dall'Arsenal per il Community Shield contro il Manchester City. L'esclusione del brasiliano è confermata anche dalla stampa britannica e arriva in un momento nel quale il suo futuro appare sempre più incerto. Il classe 2001 aveva già respinto nei giorni scorsi la possibilità di trasferirsi al Galatasaray. Adesso, secondo Sabuncuoğlu, sarebbe invece pronto a dire sì al Napoli.