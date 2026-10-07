Lunedì novità sul centro sportivo a Qualiano: ecco i dettagli del progetto del Napoli

Novità importanti sul progetto del nuovo centro sportivo della SSC Napoli a Qualiano. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, lunedì sarebbe in programma un incontro tecnico e progettuale al quale parteciperanno il sindaco Raffaele De Leonardis e un notaio. Il progetto, che nei mesi scorsi avrebbe subito alcuni rallentamenti a causa di questioni burocratiche relative ad alcuni terreni gravati da ipoteca, potrebbe ora entrare in una fase decisiva.

Napoli, si lavora al nuovo centro sportivo

Le problematiche emerse sembrerebbero infatti essere diventate più facilmente risolvibili, aprendo la strada a nuovi passi concreti. Il quotidiano si sbilancia sulle prospettive dell’operazione: "Insomma, sono pronti i 17 ettari e mezzo dove sorgeranno 10 campi di calcio e 7500 metri quadri tra uffici e spogliatoi per prima squadra e tutte le giovanili. De Laurentiis è sempre più convinto e questa volta il progetto sembra poter vedere la luce".