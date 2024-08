Mazzocchi in conferenza: "Sarà un brutto viaggio di ritorno, il mister è arrabbiato. Nel 2T serviva più cattiveria"

Oggi alle 21:16

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, ha parlato dalla sala stampa dello stadio "Bentegodi" per commentare la sconfitta alla prima giornata di Serie A subìta per mano del Verona.

Cosa è successo stasera?

"Sarà un brutto viaggio di ritorno, la cosa importante in queste situazioni è chiedere scusa ai tifosi. Nel secondo tempo avremmo dovuto scendere in campo con maggiore cattiveria, ora però è solo la prima di campionato e non dobbiamo fasciarci troppo la testa".

Cosa vi ha detto il mister?

"Il mister si è arrabbiato ma ha analizzato la cosa con intelligenza, ci ha detto che dobbiamo dare tutti di più".

C'è stato qualcosa di positivo?

"Nel primo tempo ci sono state anche cose positive, nel secondo tempo ci sono stati sicuramente problemi che analizzeremo in settimana con l'allenatore".