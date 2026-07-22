Retroscena Lukaku, Alvino: "Gentlemen's agreement con l'agente al momento della firma"

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Retroscena di mercato che riguarda Lukaku, in scadenza nel 2027. Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta da Dimaro a Kiss Kiss Napoli: "Il club quasi sicuramente dirà addio anticipatamente a Lukaku. Non è un mistero che il giorno in cui il Napoli lo tessera, con il suo agente Pastorello c'era stato una sorta di gentlemen's agreement per chiudere il rapporto dopo due anni. Lo scorso anno poi lui è stato sfortunato. Il suo ingaggio è fuori portata. Non sarà facile l'addio, i matrimoni si fanno sempre in tre, ma con una probabile cessione di Lukaku poi dovrai fare le valutazioni opportune su Lucca".