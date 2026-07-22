Del Genio: "100 inviati e in 20 vediamo gli allenamenti. Io lo faccio da anni"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli in collegamento da Dimaro dalle tribune del campo di Carciato: "Io sono tra quelli che viene a vedere tutti gli allenamenti dall'inizio alla fine e posso dire che ci sono 100 inviati, non lo so quanti ce ne sono, però poi gli allenamenti li vediamo in 20. Forse in tanti vengono qui e non guardano con la costanza gli allenamenti, cosa che io faccio da 224 anni ormai.

Quando si può vedere un allenamento lo guardo dall'inizio alla fine, come sapete non è più possibile farlo durante la stagione e quindi quando c'è la possibilità, se ci piace il pallone veniamo. Ma questo è un piacere e anche un dovere".