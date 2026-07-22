Scotto: "De Bruyne-Lukaku, uno solo resta: il Napoli ha già deciso"

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In collegamento da Dimaro, il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto sui suoi canali social ha dichiarato: "Si stanno sbloccando le prime tre cessioni. Ambrosino va al Modena, Zerbin e Hasa vanno al Frosinone. Domani parla Manna in conferenza e qualcosa si sta smuovendo anche con l'arrivo di De Laurentiis a Dimaro. Ma l'elenco è ancora molto lungo. Il Napoli ha due macigni per ingaggi, ovvero Lukaku e De Bruyne.

Il Napoli vuole tenerne solo uno anche per motivi anagrafici oltre che economici. Il Napoli vorrebbe tenere Kdb che può fare il titolare con Allegri anche se c'è concorrenza. Il Napoli poi in attacco non vuole un attaccante che costi così tanto visto che serve un'alternativa a Hojlund e non un titolare. L'agente Pastorello si sta guardando intorno per Big Rom".