McTominay tra rinnovo e clamorosa ipotesi a gennaio: spunta richiesta agli agenti
Novità sul fronte McTominay, con una svolta che il Napoli attendeva. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, il centrocampista scozzese ha sollecitato in questi giorni il suo entourage a riprendere i contatti con il club azzurro. Una buona notizia per la società partenopea, perché dimostra che c’è ancora margine per trovare un compromesso con gli agenti del giocatore. Il segnale arriva dallo stesso calciatore, che sembra voler riaprire il dialogo dopo le distanze emerse nelle scorse settimane.
Tempi stretti e visioni diverse
Il Mattino precisa però che l’intesa va trovata “in tempi rapidissimi”, perché già a gennaio potrebbe esserci la tentazione, da parte dello scozzese, di ascoltare le sirene di un altro club. Il tempo, dunque, non è un dettaglio. Sulle tempistiche, inoltre, emerge una differenza di vedute tra la SSC Napoli e l’entourage del giocatore. Per il presidente De Laurentiis, visto che il contratto scade a giugno del 2028, il rinnovo non rappresenta una priorità. Lo è invece per lo staff dello scozzese, che vorrebbe chiudere la questione il prima possibile. Resta da capire se le due posizioni potranno avvicinarsi in tempo utile per evitare che la trattativa si complichi.
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