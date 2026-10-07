Ufficiale McTominay rientrato in gruppo! Superati i test e ottenuta l'idoneità sportiva: il comunicato

Scott McTominay ha superato i test di idoneità sportiva e può dunque tornare ad allenarsi regolarmente insieme ai compagni

Buone notizie per Massimiliano Allegri e per il Napoli. Scott McTominay ha superato i test di idoneità sportiva e può dunque tornare ad allenarsi regolarmente insieme ai compagni. Il centrocampista scozzese attendeva il via libera dopo l'ablazione chirurgica alla quale si era sottoposto per correggere una lieve aritmia benigna. L'esito positivo degli accertamenti rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di rientro del giocatore, che adesso potrà riaggregarsi al gruppo e aumentare progressivamente i carichi di lavoro.

McTominay, superato test di idoneità sportiva

Una notizia particolarmente importante per Allegri, alle prese con diverse assenze in questo avvio di ottobre. McTominay rappresenta infatti una pedina fondamentale per caratteristiche fisiche, capacità di inserimento ed equilibrio in mezzo al campo. Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli: "Nella giornata odierna Scott McTominay ha effettuato ulteriori esami diagnostici, che ne confermano l'idoneità all'attività agonistica. Pertanto, il calciatore azzurro ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di personalizzato in campo".

Napoli, McTominay verso il rientro: Allegri ritrova una pedina fondamentale

A questo punto lo staff tecnico valuterà le sue condizioni giorno dopo giorno e soprattutto la risposta agli allenamenti con i compagni. L'obiettivo è capire se lo scozzese potrà essere convocato già per Napoli-Frosinone, in programma sabato al Maradona.