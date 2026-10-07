McTominay scalpita e spera nella convocazione: oggi gli esami per il via libera

Il centrocampista del Napoli si sottoporrà agli esami medici necessari per ottenere l’idoneità sportiva

Giornata importante per Scott McTominay, che attende il definitivo via libera per tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Il centrocampista del Napoli si sottoporrà agli esami medici necessari per ottenere l’idoneità sportiva dopo l’intervento effettuato lo scorso 8 settembre a Manchester per risolvere una lieve aritmia cardiaca benigna. Come racconta Il Corriere dello Sport in un pezzo dedicato alle condizioni dello scozzese, "Scott scalpita. Vuole tornare a giocare. Anche solo in allenamento, per ricominciare". McTominay ha già ripreso a lavorare da circa due settimane, seguendo un programma personalizzato tra palestra e campo. Ha svolto anche alcune attività insieme ai compagni, ma evitando i contatti e senza partecipare alle esercitazioni tattiche e alle partitelle.

McTominay verso il rientro: possibile convocazione per Napoli-Frosinone

Adesso manca soltanto l’ultimo passaggio. Il quotidiano sottolinea infatti che "serve l’ultimo ok dei medici prima di rientrare definitivamente a lavorare con i compagni".

Anche Massimiliano Allegri attende con fiducia l’esito degli accertamenti. In caso di via libera, McTominay tornerebbe immediatamente a disposizione e potrebbe, almeno teoricamente, essere convocato per la sfida contro il Frosinone. I pochi allenamenti in gruppo dopo circa un mese di stop, però, invitano alla prudenza e la sua presenza per sabato resterebbe comunque in dubbio.