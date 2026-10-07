Ultim'ora Meret in scadenza, l'agente: "Ascolteremo offerte, ma è così legato a Napoli che può restare"

Alex Meret è legato al Napoli fino al 2027 e il suo futuro resta da definire. L'agente Federico Pastorello apre a una doppia strada.

Il futuro di Alex Meret resta uno dei temi che il Napoli dovrà affrontare nei prossimi mesi. Il portiere ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e, al momento, non sono ancora arrivate indicazioni definitive su ciò che accadrà al termine della stagione. Una permanenza in azzurro non è però affatto da escludere, soprattutto considerando il forte legame costruito dal giocatore con Napoli e con l'ambiente.

Pastorello: "Alex è talmente legato a quell'ambiente che non è escluso che possa restare"

A fare il punto è Federico Pastorello, agente del portiere, intervenuto ai microfoni di SportMediaset. Il procuratore ha lasciato aperte tutte le possibilità, compreso un nuovo accordo con il Napoli: "Se Meret che è a scadenza può rinnovare di nuovo col Napoli? Sicuramente daremo apertura per ascoltare delle opportunità che ci saranno. Ma se dovessi scommettere qualcosa, dico che Alex è talmente legato a quell'ambiente che non è escluso che possa restare, ovviamente se il Napoli lo vorrà".