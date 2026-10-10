Ufficiale Napoli-Frosinone, formazioni ufficiali: Allegri cambia modulo! C'è Neres, tante novità

Napoli-Frosinone, Allegri cambia modulo e sceglie il 3-4-2-1: Badiashile titolare, De Bruyne in mediana e Neres-Lang alle spalle di Hojlund

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Frosinone, match valido per la sesta giornata di Serie A, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Negli azzurri, Massimiliano Allegri cambia modulo disegnando un 3-4-2-1 con l'inserimento di Badiashile nella linea di difesa; in mediana accanto a Lobotka c'è De Bruyne, rifiata Gilmour dopo le fatiche in Nazionale. Inedita anche la trequarti con Neres e Lang alle spalle di Hojlund. Negli ospiti, Massimiliano Alvini recupera in tempo Raimondo per il ruolo da centravanti: la sua presenza era stata in dubbio fino a pochi giorni fa, ma è riuscito a rientrare e parte quindi titolare.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Beukema, Marianucci, Gilmour, McTominay, Politano, Giovane, Lucca, Milton Pereyra.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

A disposizione: Desplanches, Pisseri, Monterisi, Akpoguma, Terzic, Tchato, Amey, Omar Fayed, Zerbin, Fini, Cichella, Hasa, El Azzouzi, Bobeck.

Allenatore: Massimiliano Alvini.