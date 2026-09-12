Ufficiale Rrahmani a sorpresa lascia la nazionale: "Ecco i motivi dietro la mia scelta"

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Amir Rrahmani lascia la nazionale. Il difensore del Napoli, con un comunicato a sorpresa diffuso attraverso i propri canali social, ha annunciato l'addio al Kosovo spiegando i motivi che l'hanno spinto a prendere questa decisione. Per Rrahmani quindi non ci sarà la partenza per la nazionale nella sosta proprio per gli impegni internazionali e resterà a Castel Volturno.

Rrahmani non giocherà più per il Kosovo: il comunicato ufficiale

"Dopo 10 anni in Nazionale, di cui 7 da capitano, vi comunico che non farò più parte della Nazionale del Kosovo finché la federazione sarà guidata dalle persone che sono al comando. Sono numerosi i fattori: continui contrasti e mancanza di persone competenti in grado di affrontare i problemi e le nostre preoccupazioni, la situazione è rimasta irrisolta per molti anni. E cosa ho ricevuto in cambio? Attacchi continui e coordinati per più di due anni da parte di coloro che avrebbero dovuto difenderci". Ed ancora: "Questa decisione nasce dalla necessità di preservare la mia integrità come capitano e come calciatore professionista, ma soprattutto i miei valori come persona. Vi saluto, Amir Rrahmani", il testo del messaggio Instagram che porterà Rrahmani a non vestire più la maglia della nazionale.