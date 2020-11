Osimhen domani in Italia: ha rassicurato il Napoli ed è convinto di poter giocare col Milan

"Osimhen, nessuna frattura. Domani rientra in Italia". Titola così La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine interne facendo riferimento alle condizioni di Victor Osimhen, infortunatosi nel match tra Nigeria e Sierra Leone ieri l'altro. Per fortuna le sue condizioni non sono particolarmente preoccupanti, al punto che secondo il giocatore il recupero col Milan è più che possibile.

La Rosea spiega proprio questo: "Il ragazzo ha rassicurato lo staff medico e tecnico del Napoli ma a questo punto passerà la domenica a casa e poi rientrerà in Italia per sottoporsi a nuovi controlli. Victor è convinto di poter scendere in campo domenica prossima nella sfida che vale il primo posto contro il Milan. Al tempo stesso in casa azzurra Rino Gattuso si augura di rivederlo al più presto per poterne valutare le condizioni effettive".