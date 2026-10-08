Sorpresa Allegri: può salutare il 4-2-3-1, pronto nuovo modulo sabato
Allegri sta ancora valutando l’abito tattico da far indossare al Napoli. Il 4-2-3-1 potrebbe essere riposto nell’armadio per lasciare spazio al 3-4-2-1, un sistema che il gruppo conosce molto bene per averlo “indossato” a lungo nella scorsa stagione. Il tecnico non ha ancora preso una decisione definitiva, ma il lavoro delle ultime settimane indica una direzione abbastanza chiara. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.
Prove di difesa a tre
Nelle prove tattiche di questi giorni, infatti, Allegri ha insistito molto sulla difesa a tre, che da sempre rappresenta il suo marchio di fabbrica. Un ritorno al passato che permetterebbe alla squadra di ritrovare automatismi già consolidati e, allo stesso tempo, di sfruttare al meglio le alternative disponibili in un momento in cui le assenze condizionano le scelte. La sfida con il Frosinone, in programma sabato, potrebbe dare le prime indicazioni sull’assetto scelto dal tecnico.
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