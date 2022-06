Accostato al Napoli, Hickey si avvicina all'Arsenal: affare a cifre elevate

Il giocatore stesso starebbe spingendo per questa soluzione, molto attratto dalla possibilità di giocare per la squadra allenata da Arteta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l'Arsenal si avvicina ad Aaron Hickey dopo che i dirigenti emiliani hanno svelato che la sua partenza è più che probabile. Il terzino è più vicino ai Gunners, con il club londinese pronto a investire 24 milioni di euro per portare lo scozzese in Premier League. Il giocatore stesso starebbe spingendo per questa soluzione, molto attratto dalla possibilità di giocare per la squadra allenata da Arteta.