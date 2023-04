CLASSIFICA - La Juve fallisce il sorpasso: la Lazio resta seconda

La Juventus riacciuffa il Bologna dopo essere andata in svantaggio nel posticipo, ma non sfrutta l'occasione per superare la Lazio.

La Juventus riacciuffa il Bologna dopo essere andata in svantaggio nel posticipo, ma non sfrutta l'occasione per superare la Lazio portandosi al secondo posto. Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo tutte le gare valide per il 32° turno: Napoli 79

Lazio 61

Juventus 60

Roma 57

Milan 57

Inter 57

Atalanta 55

Bologna 45

Fiorentina 45

Monza 44

Sassuolo 43

Udinese 42

Torino 42

Salernitana 34

Empoli 32

Lecce 31

Spezia 27

Hellas Verona 27

Cremonese 20

Sampdoria 17 *Una partita in meno