Empoli-Venezia, formazioni ufficiali: Luperto titolare, c'è Cutrone

Il tecnico dell'Empoli Andreazzoli sceglie ancora Mancuso al fianco di Cutrone in avanti con Bajrami alle loro spalle. Ricci in cabina di regia con Bandinelli e Haas mezzali. Dietro Marchizza agirà da terzino sinistro con Luperto al fianco di Ismajli. Il Venezia risponde con Henry terminale offensivo affiancato da Johnsen e dal rientrante Aramu. a centrocampo l'unico volto nuovo del mercato è Busio, mentre in difesa Mazzocchi agirà a destra con Ceccaroni-Caldara davanti a Lezzerini. queste le formazioni ufficiali della sfida del Castellani in programma alle 15:

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Marchizza; Hass, Ricci, Bandinelli, Bajrami; Cutrone, Mancuso. Allenatore Andreazzoli

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Schnegg; Fiordilino, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore Zanetti