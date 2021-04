Il Milan crolla all'Olimpico! La Lazio torna a sperare nella Champions: finisce 3-0

La Lazio batte 3-0 il Milan nel posticipo della 33ª giornata di Serie A e continua a sperare nella Champions League. Inizio sprint dei padroni di casa, in rete dopo soli 2': controllo impreciso di Bennacer con Correa che recupera, scambia con Immobile e all'interno dell'area di rigore aggira Gigio Donnarumma e deposita il pallone nella porta vuota. Al 44' Lazio ancora in rete: contropiede fulmineo di Lazzari innescato da Correa, che con un tocco preciso e ravvicinato supera Donnarumma. Dopo l'intervento del Var la rete viene annullato per il fuorigioco dell'esterno biancoceleste. Al 52' altro contropiede della Lazio con Correa che parte per vie centrali e dopo aver superato Tomori in area con un bel tiro firma il 2-0. Gioco fermo per qualche minuto, dopo aver visto l'azione al monitor, Orsato ha deciso per confermare la rete, anche se sembrava esserci stato il tocco di Lucas Leiva su Calhanoglu. All'87' la Lazio cala il tris: Lazzari sale sulla destra e serve in orizzontale Immobile che con un diagonale insacca per il 3-0.