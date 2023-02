Roma, Mourinho si lamenta: "Col Napoli potevamo giocare sabato anziché domenica"

José Mourinho si lamenta. In conferenza dopo il ko con la Cremonese ha detto

© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho si lamenta. In conferenza dopo il ko con la Cremonese ha detto: "Penso che sarebbe possibile invece di giocare a Napoli domenica, farlo a sabato. Se domenica poi qui c'è il rugby e il campo è distrutto. Allora per forza dobbiamo giocare di sabato con l'Empoli. Per i giocatori di calcio è difficile accettare che domenica non si possa giocare perché nel proprio stadio c'è il rugby. Ci sarà Francia-Italia del Sei Nazioni, forza Italia".