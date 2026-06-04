Tuttonapoli 17 anni fa il trasferimento a Napoli, Quagliarella ammette: “Non ci pensai un attimo!”

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Fabio Quagliarella ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera in occasione di un evento benefico.

In occasione della conferenza stampa per l’evento benefico “Benito Stirpe Live The Dream”, è intervenuto l’ex attaccante Fabio Quagliarella, che ha ripercorso alcuni dei passaggi più importanti della sua carriera. Alla domanda su quale giorno da calciatore sceglierebbe per riviverlo, l’ex attaccante non ha avuto dubbi: “Ho girato tante squadre, ma se dovessi rivivere un giorno da calciatore vorrei rivivere l’esordio in Nazionale perché senza dubbio fu un momento speciale”. Un ricordo che resta tra i più significativi della sua esperienza professionale, legato all’emozione della prima convocazione in azzurro.

Il trasferimento al Napoli e i ricordi più belli in azzurro

Quagliarella è tornato anche sul suo trasferimento al Napoli, avvenuto 17 anni fa, raccontando come visse quel momento: “Lo sapevo già da tre giorni, il presidente dell’Udinese mi fece sapere questa cosa e mi disse: pensaci. Io non dovetti pensare nulla e risposi: se per voi è ok, si fa”. Un passaggio di carriera vissuto con grande semplicità e convinzione, che segnò l’inizio della sua avventura in azzurro. Tra i ricordi più belli legati al Napoli, invece, ha citato: “Io mi ricordo la traversa da centrocampo alla prima al San Paolo e poi a fine campionato dove ci qualificammo per le coppe, e al Napoli non succedeva da tanti anni”.