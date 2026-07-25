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Allegri da avversario? Di Lorenzo: “C’è una cosa che mi ha sempre colpito”
Di Lorenzo svela cosa lo ha sempre colpito di Allegri quando era avversario.
Giovanni Di Lorenzo ha raccontato le prime impressioni su Massimiliano Allegri anche da una prospettiva diversa, ricordando gli anni in cui lo affrontava da avversario. Nel corso della conferenza stampa dal ritiro di Dimaro-Folgarida, il capitano del Napoli ha spiegato quale fosse l'aspetto del tecnico livornese che più lo aveva colpito prima di averlo come allenatore.
"Contro le squadre di Allegri... l'organizzazione, si difendevano bene, attaccavano bene, quando ti difendi bene è più facile attaccare meglio, sempre sfide molto tirate, ora è il primo approccio e vedremo le richieste".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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