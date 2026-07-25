Video Pirlo CT Italia, Di Lorenzo: “Già tante critiche! Da tifoso io ho fiducia…”

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Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo presenta la nuova stagione in conferenza stampa: le sue parole su Andrea Pirlo CT dell'Italia

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa da Dimaro in vista della stagione appena iniziata. Il capitano del Napoli, tra i vari temi, ha parlato anche della scelta della FIGC di prendere Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ti ha sorpreso la scelta di Pirlo CT?

"Ci sono le persone adatte per scegliere, sto leggendo che già vengono criticate alcune scelte. Da italiano, non da calciatore, ma da tifoso dico che dobbiamo avere fiducia nel nuovo corso, in Maldini, Leonardo, persone di spessore, masticano calcio da sempre. Io ho fiducia nel nuovo corso".

Sulla nazionale e se è pronto a dare una mano ai giovani.

"Non penso ci sia un giorno per dire non vestirò più la la maglia nazionale. Può darsi anche tra 4 anni sia necessaria una partita, anche se avrò un'età avanzata. Spero di continuare a farne parte".