Video Metodologia Allegri, Di Lorenzo: “Siamo felici, le distanze le copriamo col pallone…”

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Di Lorenzo racconta il metodo Allegri: tanto pallone e intensità nel ritiro del Napoli.

Nel corso della conferenza stampa a Dimaro-Folgarida, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato della metodologia di lavoro del nuovo tecnico del Napoli Massimiliano Allegri. Tanto pallone per la squadra in questi primi nove giorni di ritiro in Val di Sole.

"Sì, ci teniamo a fare una bella stagione. Siamo un gruppo che si conosce, tornano anche ragazzi rientrati da vari prestiti, non c'è una nuova conoscenza. Stiamo lavorando bene e ci teniamo a fare bene, il mister... ognuno ha le sue idee, i suoi metodi, quello che salta di più all'occhio è che usiamo di più la palla rispetto agli scorsi anni. Cerchiamo di raggiungere certe distanze con la palla anziché col lavoro a secco che viene usato come integrazione. Questa è la cosa che è cambiata di più, anche ai vostri occhi, ma le sedute sono intense, vi assicuro, l'intensità è alta ed il mister vuole che non sbagliamo tecnicamente".

Quanto è importante l'approccio di un grande allenatore come Allegri in uno spogliatoio forte e vincente come il vostro?

"Lo viviamo ogni giorno, il carattere che ha, è uno che in quelle 2 ore vuole il massimo impegno, è molto a contatto con noi, scherza, i primi giorni sono positivi. Poi può avere idee, metodi, l'importante che il gruppo sposti al 100% le richieste. Penso sia contento, ha trovato disponibilità di tutti".